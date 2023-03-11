عبد الله قنيص - احمد خميس

أسفر حادث ثلاثي وقع على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة الفنيطيس فجر اليوم عن وفاة شخص واصابة 3 آخرين وفتح تحقيق من قبل رجال المرور فيما اسعف المصابون للعلاج وتركت جثة المتوفى للطب الشرعي .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة الفنيطيس.

و أوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء القرين إلى موقع البلاغ ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم بين 3 مركبات مما أسفر الحادث عن حالة وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ، و تم تسليمهم للجهات المختصة .