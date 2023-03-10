ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر الجيش بتكثيف التدريبات لردع «حرب حقيقية» والتصدي لها إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن أشرف على تدريبات هجومية قالت وسائل الإعلام إنها أثبتت قدرات البلاد.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى قبالة ساحلها الغربي الخميس، مضيفا أنه ينظر في احتمالات إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ في وقت واحد من المنطقة نفسها.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، إطلاق ستة صواريخ على الأقل في الوقت نفسه.

وقالت الوكالة «كيم شدد على أن الوحدات الفرعية الهجومية يجب أن تكون مستعدة تماما لتحقيق أقصى درجات الكمال في تنفيذ المهمتين الاستراتيجيتين، وهما أولا ردع الحرب وثانيا أخذ زمام المبادرة في الحرب، من خلال تكثيف تدريبات المحاكاة المختلفة استعدادا لحرب حقيقية».

وكان برفقة كيم ابنته الصغيرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في سلسلة من المناسبات المهمة.

في المقابل، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، الجمعة، بالعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

جاء ذلك التصريح ليون، خلال حفل تخريج الدورة الـ 77 من الأكاديمية البحرية في منطقة جينهيه، الواقعة على بعد 312 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ولفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن الوضع الأمني في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية أصبح أخطر من أي وقت مضى، بينما يواجه نظام الأمن العالمي تحديات غير مسبوقة.

وشدد يون على ضرورة الدفاع عن الديموقراطية الليبرالية وتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في مواجهة أي تحد، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.