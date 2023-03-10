قتل فلسطيني الجمعة برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك غداة يوم جديد في دوامة العنف المتواصلة منذ فترة شهد مقتل أربعة فلسطينيين أحدهم منفذ هجوم مسلح في تل أبيب أسفر عن ثلاثة جرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) من قرية سنيريا، عقب إطلاق مستوطن النار عليه شرق قلقيلية.

وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان «ان مسلحا فلسطينيا يحمل سكاكين وعبوات ناسفة وصل إلى محيط مستوطنة معاليه شمرون» القريبة من مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية. وأضاف أن «مستوطنا رصد الفلسطيني وأطلق النار عليه وتمكن من شل حركته».

هذا، وقال أقارب للفلسطيني لرويترز إنهم لا يعلمون بأن له أي صلة بأي جماعة فلسطينية مسلحة، وأشاروا إلى أن الجيش لايزال يحتجز جثمانه.