يمكن أن تسبّب مشاكل التدفق النقدي مشاكل جسيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدءًا من عدم دفع الضرائب إلى الإفلاس. لذا تُعتبر إدارة النقد والتدفقات النقدية جزءاً أساسياً من سلامة واستمرار الأعمال خاصة خلال الفترات العصيبة.

لا سيّما وأن الحرب الروسية الأوكرانية كانت قاسية بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والعقوبات الحكومية وتعطل سلسلة التوريد العالمية.

وينبغي على الشركات اعتماد استراتيجيات للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وإدارة رأس المال بشكل فعال، نظراً لتأثير العوامل العالمية والإقليمية على دورة حياة النقد.

فيما يلي بعض الحلول الممكنة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عند التعامل مع مشاكل التدفق النقدي، (أو حتى تجنبها تمامًا).

1- تبسيط عملية إعداد الفواتير الخاصة بك

- إن تسهيل عملية الدفع لك بسرعة وجعلها مجزية لعملائك هو من أفضل الطرق لتقليل مشاكل التدفق النقدي. لا يوجد حل سحري هنا - كل عمل يحتاج إلى إيجاد الحل الأفضل له.

- تتمثل إحدى الطرق الأكثر فاعلية في إصلاح نظام الدفع الخاص بك في إضافة روابط دفع بنقرة واحدة إلى الفواتير أو السماح بخيارات دفع بديلة (مثل الخصم المباشر أو الأقساط أو المدفوعات المتكررة).

- هناك طريقة فعالة أخرى تتضمن تحديث شروط الدفع الخاصة بك لتشمل حوافز للمدفوعات المبكرة وغرامات على المدفوعات المتأخرة.

- على سبيل المثال، قد تقدم خصمًا بنسبة 2% على الفواتير المدفوعة في غضون 5 أيام وتحصيل فائدة بنسبة 2% عن كل شهر يتأخر فيه دفع الفاتورة.

- يسهم هذا النهج في تشجيع العملاء على إعطاء الأولوية للمدفوعات في الوقت المناسب التي تدعم التدفق النقدي الصحي.

2- إنشاء أداة تقدير التدفقات النقدية

- إن أداة تقدير التدفق النقدي هي وثيقة (تعمل عادة لمدة 12 شهرًا) لتقدير التدفقات الداخلة والخارجة الشهرية.

- إنها أداة أساسية لأي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لأنها تتيح لك تحديد مشاكل التدفق النقدي المحتملة قبل ظهور المشكلات الرئيسية، وتحديد أفضل وقت لعمليات الشراء أو الاستثمارات الكبيرة وقياس تأثير التغييرات في الدخل أو المصروفات.

- يعد إنشاء توقعات التدفق النقدي أمرًا بسيطًا نسبيًا. يمكنك البدء باستخدام أداة محاسبة متخصصة تحتوي على تقارير وميزات مسبقة التحميل لإدارة التدفق النقدي والتنبؤ به. يؤدي ذلك إلى أتمتة العملية ويسهل على الشركات البقاء في صدارة تدفقها النقدي.

- عوضًا عن ذلك، يمكنك إنشاء أداة تقدير في برامج إكسل (Excel) أو جداول بيانات جوجل (Google Sheets) - كل ما تحتاجه هو نظرة عامة واضحة على الدخل والنفقات والأصول والخصوم المتوقعة والفعلية.

3- تكوين الاحتياطيات النقدية

- يعتبر مفهوم صندوق الطوارئ في التمويل الشخصي شائعا إلى حد ما، ويعمل تكوين احتياطي نقدي لعملك بالطريقة ذاتها.

- يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص الأموال في حساب منفصل بفائدة ضمان حصولهم دائمًا على الأموال اللازمة لتغطية التكاليف.

- يعتمد حجم صندوق الطوارئ الخاص بك على عوامل مثل طبيعة عملك ومكانه. وبوجه عام، يوصى بتخصيص حوالي 2-6 أشهر من تكاليف التشغيل الأساسية.

- قد تواجهك صعوبة في تكوين احتياطي نقدي، لكن الأمر يستحق المثابرة. إنها واحدة من أفضل الطرق لحماية عملك من الإغلاق والمشاكل الخطيرة الأخرى المتعلقة بسوء إدارة التدفق النقدي.

4- التفاوض مع الدائنين

- وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن 73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة مدينة؛ سواء للبنوك أو الموردين أو الدائنين.

- عندما يتباطأ التدفق النقدي، فقد يكون الوقت قد حان للتفاوض على شروط عقودك الحالية.

- قد يكون هذا أمرًا صعبًا، نظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تتمتع بنفس القوة التفاوضية التي تتمتع بها الشركات الكبيرة.

- ومع ذلك، فإن بعض الموردين يسعدهم إبرام صفقة؛ خاصة إذا شرحت موقفك بأمانة وأظهرت قدرًا من المرونة.

قد تكون قادرًا على سداد الديون بمدفوعات أصغر (ولكن أكثر تواترًا)، أو التفاوض بشأن أسعار الفائدة المخفضة، أو مقايضة البضائع، أو الخدمات أو التفاوض بشأن شروط الدفع للطلبات الكبيرة.

وبالمثل، إذا كنت تتوقع فاتورة ولكن لا يمكنك دفعها بالكامل، فقد تتمكن من إبرام صفقة مع الدائن.

على سبيل المثال، يمكنك أن تعرض سداد جزء من الإجمالي الآن ثم تسديد دفعات منتظمة حتى يتم تسوية الدين. كالعادة، التواصل والصدق هما المفتاح!

- خلاصة القول، تُعد إدارة التدفق النقدي جزءًا مهمًا من إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ومن المفيد دائمًا أن تكون استباقيًا.

- باتباع الخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك التحكم في التدفق النقدي الخاص بك ومنع عمليات الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان طلب المشورة المهنية أو استخدام الأدوات المتخصصة للمساعدة في تبسيط العملية.

- هذا يمكن أن يجعل من السهل تتبع التدفق النقدي، وكذلك تحديد المشاكل المحتملة قبل أن تصبح مشاكل فادحة يمكن أن تضر بعملك.