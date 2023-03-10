قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأعضاء في مجموعة "ريبو" جمدوا أصولاً لمواطنين روس بمبلغ يزيد عن 58 مليار دولار على مدار العام الماضي.

وأضافت في بيان يوم الخميس، أنه بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت مجموعة "ريبو" - وهي هيئة متعددة الأطراف في الغرب تشارك في البحث عن الممتلكات المرتبطة بروسيا ومصادرتها بناءً على العقوبات - "بالتنسيق مع أطراف متعددة بزيادة الضغط بشكل غير مسبوق على الروس الذين طالتهم العقوبات".

وتابعت: "نجح أعضاء مجموعة "ريبو" في حجز أو تجميد أكثر من 58 مليار دولار من أصول روسية خاضعة للعقوبات، كما (قام أعضاء المجموعة) بتعقب الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات في جميع أنحاء العالم، وفرضت عقوبات شديدة على وصول الروس الخاضعين للعقوبات إلى النظام المالي الدولي"، وفقا لوكالة تاس.

ويشير البيان إلى أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بـ "مصادرة أو تجميد العقارات الفاخرة" واليخوت والطائرات والممتلكات الأخرى. ووفقاً للمجموعة فقد تم خلال العام "مصادرة أولى من أصول الروس الذين طالتهم العقوبات، مما أتاح تحويل 5.4 مليون دولار من المساعدات الخارجية إلى أوكرانيا".

هذا وتضم مجموعة "ريبو" وزيري الخزانة والعدل الأميركيين، وممثلين عن أستراليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، واليابان، والمفوضية الأوروبية.