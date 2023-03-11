وقّع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو المقبل.

وقال اردوغان في تصريح صحافي، إن قرار تقديم موعد الانتخابات التركية يستند إلى الدستور واستجابة لرغبة الشعب، مضيفا انه تم تقييم إجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وتابع، بعد نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية غدا السبت ستتابع اللجنة العليا للانتخابات الجدول الانتخابي الممتد لشهرين.

وتحدث الرئيس التركي عن المناطق المنكوبة في الزلزال وقال ان بناء المساكن الجديدة في هذه المناطق سينتهي خلال عام.

وقال اردوغان إن هناك من يستغل أزمة الزلزال لأغراض سياسية.

وأضاف: المعارضة لديها تصريحات غريبة حول تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال.

وتابع: الحكومة عملت منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال على البحث والإنقاذ وتفقد المدن المنكوبة.