ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المتوقع إعلانها اليوم الجمعة لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1832.24 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1%، إلى 1836.20 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش.

ومع هذا، فقد المعدن الأصفر 1.2%، هذا الأسبوع ويتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس في ستة أسابيع.



وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 20.03 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.3%، إلى 932.20 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.9%، إلى 1376.46 دولار للأوقية.

وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية، مع تسجيل الفضة لأسوأ أسبوع لها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

