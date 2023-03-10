انخفضت أسعار النفط للجلسة الرابعة يوم الجمعة متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع بفعل مخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركي الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.88%، لتسجل 80.87 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو 5%، في الأيام الثلاثة الماضية، عند الساعة 11:19 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 75 سنتا أو 0.77%، إلى 74.93 دولار للبرميل.

وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بأكثر من 5%، حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل فبراير شباط.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأميركي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت".

وعلى جانب العرض، وردت تقارير عن أن الولايات المتحدة حثت في أحاديث خاصة بعض تجار السلع الأولية على تنحية المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي فُرض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم الإمدادات، مما يشير إلى احتمال تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق.

ويراقب المستثمرون عن كثب تراجع الصادرات من روسيا، التي قررت خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مارس آذار.