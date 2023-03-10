دارين العلي

استغربت مصادر معنية بالشأن البيئي انخفاض نسبة حملات التفتيش على المخالفات البيئية في الآونة الأخيرة، بعكس ما كان معمولا به خلال الفترة السابقة في تفعيل مواد القانون البيئي.

وذكرت المصادر أنه لوحظ أن المنصات الرسمية للهيئة وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي توقفت عن نشر أخبار الحملات التفتيشية والإحصائيات الخاصة بهذه الحملات والمخالفات منذ أكثر من شهرين، ما يعتبره بعض المهتمين بالشأن البيئي أمرا يدفع إلى التهاون من قبل المخالفين وخاصة فيما يتعلق برمي المخلفات في غير أماكنها وخاصة السائلة منها والتي كانت الهيئة منذ وقت قريب مضى في مواجهتها للحد منها.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المنصات غير التابعة للهيئة تقوم بنشر حملات تفتيشية قامت بها فرق الضبطية القضائية التابعة لها بما يخالف القانون والتوصيات الخاصة من مركز التواصل الحكومي الذي يفرض على الجهة الحكومية أن تكون لها منصة رسمية واحدة تنشر أخبارها، ما يثير الارتباك حول صحة هذه الأخبار من عدمها.