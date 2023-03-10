رحبت سلطنة عُمان باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وايران واعادة فتح سفارتين في البلدين.



وقالت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، في بيان الجمعة، ان البلاد ترحب بالبيان الثلاثي بين السعودية وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران، واعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة اقصاها شهران وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الامني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقتنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.



وأعربت الوزارة، في بيانها، عن الأمل أن يساهم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.



وفي سياق متصل، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين إيران والسعودية.



وقال المتحدث، بحسب «رويترز»: «بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والديبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي».