غرفة العمليات لدى الوزارة تتابع التعامل مع الحالة المطرية في مختلف المناطق

الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين عبر الخط الساخن 150



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال نشرت فرق الطوارئ لديها ومضخاتها ومعداتها في مختلف مناطق الكويت للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها البلاد.



وأضافت المصادر أن انتشار فرق الوزارة تم وفق الخطط المدروسة التي تم وضعها من قبل الوزارة بتوجيهات من وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز ووكيلة الوزارة م.مي المسعد.



ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطط تم إعدادها منذ بداية موسم الأمطار، لافتة إلى وجود فرق متواجدة في غرفة العمليات لدى الوزارة للتعامل مع الحالة المطرية.



وزادت أن قطاعات الوزارة في حالة جاهزية تامة للتعامل مع التحديات وسحب أي تجمعات للمياه باستخدام المضخات الآليات والمعدات التابعة للوزارة.



وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ومن خلال الخط الخاص بها 150 تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيهها إلى فرق الطوارئ التابعة لها للتعامل معها فور تلقي البلاغ.