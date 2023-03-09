أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة إطلاق برنامج المساهمة في ثلاثية الجود في شهر الجود

وأوضح الأستاذ وليد الاحمدي أن برنامج ثلاثية الجود يتضمن ثلاثة برامج هي إفطار صائم في ساحات الحرم المكي الشريف والمنافذ وبرنامج دعم كفالة أسرة سجين وبرنامج كسوة العيد .

وأضاف الاحمدي بان الحمله سوف تستهدف مليون وجبه توزع في ساحات الحرم المكي الشريف والمنافذلكافة عمار وقاصدي المسجد الحرم في شهررمضان المبارك

ودعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء الراغبين في دعم المشروع المساهمة فيه بمبلغ 11 ريالا للوجبة الواحدة عبر الحساب المخصص لمشروع إفطار صائم

يشار الى أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تسعي لبناء مجتمع مترابط ومتكاتف من خلال تعزيز وتطوير مفهوم الواجب الديني والأخلاقي والوطني وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وتعمل اللجنة على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.

وتهدف اللجنة إلى المشاركة في تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون.واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء وأسرهم. واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يحول دون عودتهم إلى الجريمة.و المساهمة في إجراء الدراسات العلمية المتخصصة التي تهتم بشؤون النزلاء والمفرج عنهم ورعاية أسرهم.