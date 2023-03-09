بحضور معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ، ونخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية ، تم افتتاح الدورة الدولية لاتحاد اذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الاسلامي ، اليوم الخميس لاشهر مقدمي البرامج " التوك شو" في العالم العربي والإسلامي ، وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من الخميس التاسع من مارس الجاري ولمدة عشرة أيام .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بداية كلمته تحية شكر الي الدكتور عمرو الليثي وضيوف مصر من كبار الإعلامين من العالم العربي والإسلامي

وأكد وزير الأوقاف علي ان هذه الدورة مختلفة لانها تضم نخبة من الإعلاميين الكبار بالعالم العربي والإسلامي ، وحرصنا علي ان تكون دورة لتبادل الخبرات والتجارب المختلفة ، وتضم نخبة من الإعلاميين وايضا العاملين بالإذاعة بالهيئة الوطنية للاعلام ، وان الدورة ستكون شاملة وتضم العديد من الفعاليات الهامة .

وعلي جانب اخر اكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الاسلامي ان الإعلام في أي مجتمع يعد القوة الأكثر تأثيرًا في مسار الشعوب و اتجاهاتها

، وان العصر الحالي يشهد ثورة تكنولوجية هائلة وكان لوسائل الإعلام حظ وفير من تلك التطور الكمي

واضاف ان اتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهدف الي نشر ثقافة الحوار والتوعية بقيم ديننا السمح

وتابع انه لا سبيل لدينا لاستكمال مسار الحياة المهنية بدون العمل على تعزيز القدرات للإعلاميين ، من خلال البرامج التدريبية المختلفة ، و بالتضافر بين الكيانات الأكاديمية الإعلامية ذات الكفاءة العلمية .

لذلك ، فإننا بعصر الإعلام الرقمي، مع اختلاف أدواته، أصبح لزامًا علي مؤسساتنا النوعية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة ،

وأشار الليثي منذ توليت المسؤولية و رئاسة الاتحاد ، تطرقت رؤيتنا في الإدارة الي عنصر : بناء القدرات … فنحن اتحاد مهني يضم في عضويته سبع و خمسون دولة ، نرنو الي هدف واحد ؛ الا وهو التعايش السلمي ونشر ثقافة الحوار ، إضافة الي التوعية ب قيم ديننا السمح ؛ بين دولنا و ممتدا للعالم .

فانطلقت الإرادة الي بناء قاعدة تدريبية لإعلاميينا ، و عملنا علي إيجاد مشروع مهني متخصص ومشترك تكون فيه المعرفة في متناول جميع الباحثين عنها من أجل النجاح في الارتقاء بالواقع الاعلامي على جميع المستويات.

فكان تعاوننا الوثيق مع وزارة الأوقاف المصرية ، التي دعمتنا و أمدتنا بخبرة و علم دافق ،

ومن جانبه اشار الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية في كلمته ، انه ليوم عظيم ان نتجمع في هذا اليوم ومن خلال هذه الدورة القيمة لما لها من أهمية كبيرة في إعلاء القيم الاسلامية ، ولا شك ان الاعلاميين يمثلون كتيبة كبيرة من الدعاة ولهم دور هام ورسالة جليلية ،

وتأتى الدورة «الثالثة» فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي،

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية " التوك شو" في العالم العربي الإسلامي ولأول مرة علي أرض مصر ، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي ، وتأتى فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «٥٧» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .