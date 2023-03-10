بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية الصديقة لولاية ثالثة، مشيدا سموه بما حققته جمهورية الصين الشعبية الصديقة طوال فترة رئاسته من إنجازات بارزة شملت مختلف الميادين وارتقت بمسارها الحضاري العريق وبصورة عززت من المكانة المرموقة للبلد الصديق لدى المجتمع الدولي، معبرا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا مستمرا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.