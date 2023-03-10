نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن طرح الحكومة منتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى «البيض البودرة».



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى «البيض البودرة».



وأوضحت أن «البيض البودرة» المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظرا لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلا لكل استخدامات البيض، حيث انه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.



وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.