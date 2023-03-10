أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.



وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغتان الفرنسية والألمانية.



من جانبه، أكد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار جهود الوزارة في تطوير المناهج وانعكاس ذلك على الكتب التعليمية وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التي تعزز الإيمان بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والسعي نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف بأن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.



وذكر بيان صادر عن الوزارة أن ذلك جاء خلال لقاء د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية، حيث أكدا على أهمية تعاون المجتمع المدني مع الحكومة كمثال للتنمية المستدامة.



من ناحيته، أشار د.حسام بدراوي إلى استعداد جمعية تكاتف للتعاون مع الوزارة والاستمرار في تطوير المدارس والحضانات، حيث قامت الجمعية بتسليم الوزارة حتى الآن 28 مدرسة وتدريب معلميها ورعاية أطفالها.