قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة أمس، إن «البلد يعيش لحظة خيارات رئاسية، يجب أن تنتهي بصندوق مجلس النواب، والمنطق الإنقاذي يمنع أن تتصرف القوى السياسية وكأنها «دكانة»، وليكن مجلس النواب الفاصل الرئيسي باللعبة الميثاقية بخصوص الرئيس المقبل، لأن الفراغ السياسي الطويل الأمد هو بمنزلة إفلاس سياسي، والإفلاس السياسي يعني «الله يرحم البلد».



وتوجه المفتي قبلان لجمعية المصارف بالقول: «إن أي تفكير بخصوص لعبة إفلاس جماعي خطوة جهنمية، وهنا أقول للحكومة والقضاء والأمن والقوى السياسية: الناس على شفير كارثة لا تبقي ولا تذر، وأي خطأ بخصوص أموال المودعين سيحرق البلد، والحكومة والقضاء والمصرف المركزي مطالبون بإنقاذ لبنان من الحريق المصرفي».



وأكد ضرورة المحافظة على الأمن بالقول «الأمن ثم الأمن ثم الأمن، لأن البلاد في القعر، فقرا وجوعا وفلتانا وفوضى، وآخر خنادق لبنان الأمن اليوم، لذلك أناشد كل القوى السياسية من كل الطوائف، رفع الغطاء عن المرتكبين خاصة عصابات السطو والمخدرات والمال والدولار ومافيا التشليح والسرقات والفوضى».



ولفت إلى «أن هناك تدخلا دوليا إقليميا صارخا بخياراتنا اللبنانية، وبخاصة في موضوع التسوية الرئاسية والسماعون كثر، والنفاق السياسي في ذروته، والعين على تحويل لبنان إلى ملعب مصالح قذرة، وحذار من بيع لبنان وتضييعه، والصمت السياسي معيب جدا، وهناك طريق واحد لا غير هو إنقاذ رئاسي عبر مجلس النواب وغير ذلك هو انتحار وطني وسيادي وسياسي».



واعتبر المفتي قبلان أن «لبنان مأزوم بشدة، والاقتصاد من كارثة إلى كارثة أكبر، والدولار محرقة وطنية، وسوق العمل منهار، والسياسات الحكومية بخبر كان، والفقر في كل متر من لبنان»، طالبا «حماية اليد اللبنانية العاملة، ووضع حد للعبة مفوضية اللاجئين وجمعيات السفارات، ولبنان في خطر سكاني ومعيشي ووجودي، وسط لعبة أميركية -أوروبية أممية، وبمشاركة إقليمية قوية، وإنقاذ لبنان يمر بوضع حد للنزوح الأممي ولعبة السفارات فيه، ودون ذلك لبنان إلى كارثة وجودية»، مشيرا إلى أن «لدينا 350 ألف تلميذ وسط كارثة وطنية تطول التعليم الرسمي، والمطلوب من أساتذة الرسمي إنقاذ أجيالنا وطلابنا فورا، وبلا تأخير، والمطلوب من الحكومة الخوف من الله سبحانه وتعالى».