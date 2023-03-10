

كشف برنامج «صار الوقت» للإعلامي مارسيل غانم، عبر محطة «إم تي ڤي» مساء الخميس، عن وثيقة رسمية لاتفاقية ترسيم الحدود، نشرتها الأمم المتحدة، عبر موقعها الالكتروني، بين لبنان وإسرائيل.



وجرى التداول بالوثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي، إنما اقتصرت ردود الفعل على تغريدات حفلت بها مواقع التواصل وطالب بعضها الحكومة اللبنانية بمراجعة الأمم المتحدة لسحب هذه الوثيقة.



كما شن مغردون حملة على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وعلى حزب الله، الأول لأنه وقع الوثيقة، وهو لا شك يدرك مضمونها، وخصوصا لجهة اشراك إسرائيل بحقل قانا من خلال شركة «توتال» الفرنسية، وبالتالي التنازل عن مساحات بحرية هي من حق لبنان، والثاني لأنه أعطى الضوء الأخضر للتوقيع.



وغرد الصحافي طوني بولس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاتبا «الأمم المتحدة تنشر عبر موقعها الالكتروني الرسمي اتفاقية ترسيم الحدود بين دولة لبنان، ودولة إسرائيل الموقعة بتاريخ 27 أكتوبر 2022، لبنان انضم رسميا الى الدول المعترفة بإسرائيل كدولة سيدة مستقلة «المقاومة» المزعومة باتت رسميا حرس حدود للحدود الاسرائيلية وأداة احتلال في لبنان اليوم».