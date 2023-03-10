

بيروت ـ منصور شعبان



قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «إن علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لاسيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليا ولن نسمح بتكرارها».



وجدد تأكيد «الالتزام بحماية امننا وامن الدول الشقيقة والصديقة ومنع اي اساءة توجه الى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما، او تصدير الممنوعات اليهم والاساءة الى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية».



وكان ميقاتي يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة، في السراي أمس، نظمتها الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيها وزراء الداخلية والمال والاقتصاد والأشغال وسفراء أجانب، بهدف تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان، من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ.



وألقت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتين كلمة اعتبرت فيها ان اللقاء «يكتسب أهمية كبيرة بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع حوالي 750 مليون حاوية يتم شحنها سنويا في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين ما يجعل وسائل الاعتراض صعبة».