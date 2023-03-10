حذر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عبدالعزيز المعقالي من احتمال خسارة سورية لثروتها الحيوانية خلال 5 سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير في الأسواق السورية، بحسبما نقلت عنه صحيفة الوطن.



وتراوح سعر كيلو لحم الغنم في بعض أحياء دمشق بين 50 ألفا ليرتفع في الأحياء التي تعتبر راقية مثل المزة و 86 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر كيلو الخروف الهبرة 80 ألفا في ضاحية قدسيا، مع ملاحظة اختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى.



ورد سبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدة عوامل، أبرزها ذبح إناث الحيوانات وهي في فترة إنتاج الحليب نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، في محاولة لتجنب الخسارة من قبل المربين.



واتهم المعقالي الحكومة بالمساهمة برفع الأسعار عبر فرض ضرائب مرتفعة جدا على صغار اللحامين، مشيرا كذلك إلى ازدياد تهريب الثروة الحيوانية من المحافظات الشرقية، محذرا من أن هذه الأسباب تؤدي إلى فقدان كامل الثروة الحيوانية في سورية خلال مدة أقصاها 5 سنوات.



وكانت وزارة الزراعة السورية قدرت قبل بضعة اشهر، نسبة الخسارة التي تعرضت لها الثروة الحيوانية خلال السنوات العشر الماضية، بنحو 50%، مشيرة إلى أن «التهريب والذبح العشوائي» من أسباب تلك الخسارة.



ومع بداية عام 2023 ارتفع متوسط تكاليف المعيشة اللازمة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سورية إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها جريدة «قاسيون» المحلية، فيما يبلغ متوسط راتب الموظف في الدولة بحدود 150 ألف ليرة.