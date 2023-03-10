عاد مطار حلب الدولي إلى الخدمة بعد ثلاثة أيام على ضربة إسرائيلية طالت مدرج الهبوط، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية وكالة« فرانس برس».



وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لـ «فرانس برس»: «المطار يعمل منذ الساعة الثامنة صباحا وجاهز لأي هبوط بعدما أصلحنا كل الأضرار».



وأفاد مصدر في المطار بدوره بأن ليس هناك أي رحلات على جدول المطار الجمعة برغم عودته إلى الخدمة، مشيرا إلى أن أول رحلة من المفترض أن تصل السبت.



وكانت وزارة الدفاع السورية أفادت عن تعرض المطار لضربة إسرائيلية أدت إلى خروجه عن الخدمة، لكن دون الإعلان عن سقوط قتلى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط سوري، في صاروخ إسرائيلي سقط قرب المطار.

وبحسب المرصد تسيطر الميليشيات الإيرانية على محيط مطار حلب الدولي، وسط تقارير انها نقلت طائرات من دون طيار الى مطار النيرب العسكري الملاصق لمطار حلب.



وقال المرصد حينها ان الاستهداف جاء بعدد من الصواريخ عبر دفعتين انطلقت من البحر، حيث سمعت أصوات شديدة في مدينة اللاذقية، وصلت 3 منها على الأقل لأهدافها وأصابت الصواريخ مدرج المطار، ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل، علما ان عدد طائرات الاغاثة لمنكوبي الزلزال التي حطت في مطار حلب بلغ نحو 80 طائرة خلال نحو شهر واحد.



وفي 19 فبراير الماضي، قتل 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف موقع تابعا للحرس الثوري الايراني في مبنى سكني في حي كفرسوسة الذي يضم مقرات استخبارات وحكومة في دمشق.