

هادي العنزي



تغلب القادسية على نظيره العربي 2-1 في قمة مواجهات الجولة الـ 18 لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم التي أقيمت اليوم الجمعة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي «الأخضر» على رصيده السابق لـ 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث، وجاد «ديربي» الكرة الكويتية بالإثارة والندية للجماهير العريضة التي حضرت الى «ستاد محمد الحمد» بنادي القادسية.



جاء الشوط الأول بأفضلية «قدساوية» في أغلبت فتراته، وسنحت للاعبي «الأصفر» فرص حقيقية للتسجيل غير مرة، لكن لم يحالفهم التوفيق في زيارة شباك سليمان عبدالغفور، وجاءت أخطر فرصهم عبر براهيما تانديا (19)، ومحمود المرضي (21)، وعبدالله الشمالي (23)، ونايف زويد (29)، واحتسب الحكم علي الحرز ركلة جزاء لـ «الأصفر» (5)، سرعان ما تراجع عنها بعد العودة لتقنية الڤيديو المساعد VAR.



على الجهة الأخرى، تحمل دفاع العربي وسلطان العنزي تبعات مواجهة الرغبة العارمة للتسجيل وإحراز هدف التقدم للاعبي القادسية، وتمكنوا من المحافظة على نظافة شباكهم، وجاءت أخطر فرص «الأخضر» برأسية لجمعة عبود علت العارضة بقليل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي المحتسب بدل الضائع.



وظهر العربي بصورة مغايرة مع بداية الشوط الثاني، ذات نزعة هجومية، بغية مباغتة «الأصفر» بهدف السبق، وتمكن علي خلف من مغالطة الحارس المتألق خالد الرشيدي بتسديدة سكنت أقصى الزاوية اليسرى معلنة عن هدف التقدم للعربي (58)، ولم يتأخر الرد «الأصفر» كثيرا، ليأتي هدف التعادل عبر نايف زويد غير المراقب الذي أودع عرضية محمود المرضى شباك سليمان عبدالغفور (65)، وسعى مدرب «الأصفر» للخروج فائزا بقمة «الديربي»، فزج بالقائد بدر المطوع في الدقيقة الخامسة والثمانين، ليرسل عرضية متقنة بعدها بـ 5 دقائق يتلقاها البديل مامادو سورو الذي لعبها بدوره عرضية ليدخلها حسن حمدان بالخطأ في شباكه (90).



وفي المجمل، كانت قمة الكبيرين على الموعد، وقدمت متعة كروية، وإثارة وندية للجماهير العريضة التي تابعت المباراة بمختلف تفاصيلها.



أدار المباراة الحكم علي الحرز، وتمكن من قيادتها بمهنية عالية، وقادها بتعاون لاعبي الفريقين إلى بر الأمان.