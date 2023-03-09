

علي هامش افتتاح الدورة الثالثة لمقدمي البرامج " التوك شو " أمس الخميس والتي اقامها اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف .

وقام نخبة من أشهر مقدمي البرامج " التوك شو " بالعالم العربي والإسلامي اليوم الجمعة بزيارة وجولة خاصة في مسجد السيدة نفيسة ومجمع الأديان ، كما قام اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الاوقاف باقامة حفل غداء علي هامش الزيارة

وأعرب مقدمي البرامج عن سعادتهم بالزيارة وما شاهدوه خلال زيارتهم والاستقبال الرائع وروح المحبة والود ، متوجهين بخالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الاسلامي علي تنظيم واقامة تلك الدورة الرائعة ، وايضا لوزارة الاوقاف المصرية علي حسن الاستقبال والمحبة والتعاون

ومن الجدير بالذكر ان وزير الأوقاف ورئيس إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد افتتحا أمس الخميس الدورة الدولية لمقدمي البرامج " التوك شو" بحضور نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية ، وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من التاسع من مارس الجاري ولمدة عشرة أيام .

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية " التوك شو" في العالم العربي الإسلامي ولأول مرة علي أرض مصر ، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي ، وتأتى فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «٥٧» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .