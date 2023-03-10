أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون إجراء محادثات في جنيڤ اعتبارا من السبت لمناقشة تبادل الأسرى.



وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ماجد فضائل، في تصريح صحافي نشرته وكالة أنباء (سبأ) الرسمية، «تستمر المفاوضات 11 يوما، من أجل التوصل الى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين».



أما رئيس وفد الحوثيين إلى جنيڤ عبدالقادر المرتضى، فقال في تغريدة له على تويتر «نأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني».



وكانت آخر عملية تبادل كبيرة للأسرى في اكتوبر 2020 عندما أطلق الجانبان سراح 1056 سجينا، بحسب الصليب الأحمر الدولي.