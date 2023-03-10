ناصر العنزي



لم يتمكن كاظمة من تجاوز الساحل صاحب المركز الاخير وتعادل معه 2-2 ضمن منافسات الجولة 18 من دوري زين في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الجمعة. وبتلك النتيجة أصبح للبرتقالي 29 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية فيما اصبح للساحل 14 نقطة .



وسجل للساحل طارق عجون (2 )ونواف ثامر (50) وسجل لكاظمة شبيب الخالدي (13) وناصر الفرج (27). وشهدت المباراة إضاعة عدة فرص من الفريقين تصدى لها حارسا المرمى حسين كنكوني وعبدالرحمن المجدلي في مباراة متكافئة من الطرفين .



أدار المباراة الحكم سعود السمحان ووجه بطاقتين حمراوين لكل من مدافعي كاظمة والساحل محمد العازمي وطارق عجون في أواخر الشوط الثاني.