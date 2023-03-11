تحتضن دولة الكويت ابتداء من غد الأحد حتى السادس عشر من الشهر الجاري اجتماعات الدورة العادية ال16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب برئاسة العراق وبحضور ممثلين عن المنظمات والاتحادات الممارِسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الاجتماعات تأتي في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية الثانية والخمسين التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة بما يضفي على العمل الاعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الصعد.

وأضافت مراد ان الاجتماعات ستتطرق إلى العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي العربي خصوصا في ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعي الجارف بما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية هادفة تتناسب وحجم المخاطر الماثلة أمام دولنا العربية وبما يساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية للسياسات الإعلامية العربية والثقة بإمكانياتها.

وذكرت انه خلال الاجتماعات ستنعقد اللجنة الدائمة للاعلام العربي بدورتها ال98 والاجتماع ال24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب.

وأشارت مراد إلى أن اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي والمكتب التنفيذي ستبحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الاعلامي لعام 2023 المخصصة لموضوع الاعلام البيئي تحت شعار (التغير المناخي والمستقبل) برعاية دولة الكويت.

وذكرت انه في ختام اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي سيتزامن مع فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته الثامنة والعشرين سيتم تقديم عرض مسرحي ضخم بعنوان (سدرة اللؤلؤ) يوثق الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها دولة الكويت عبر العصور المتعاقبة ودونها عدد من الباحثين والرحالة والمؤرخين العرب والعالميين برؤية درامية غنائية تاريخية وذلك بحضور وزراء الإعلام العرب المشاركين بالاجتماع وحشد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين من العالم العربي.