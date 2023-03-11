أعراضه تتشابه إلى حد كبير مع مرض "سيبو" وتتمثل في آلام البطن والانتفاخ والإسهال والإمساك

علاج القولون العصبي مهمة مركبة ومعقدة ولكنه يشمل تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة

كشفت استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش أن نحو 10 في المئة من سكان الكويت يعانون من متلازمة القولون العصبي أي نحو 450 ألف شخص.

وأضافت أن نحو 65 في المئة من مرضى متلازمة القولون العصبي مصابين بـ"SIBO" أي فرط نمو البكتريا في الأمعاء الدقيقة ، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي عن الرجال.

وأردفت الحشاش أن متلازمة القولون العصبي لديها طابع مزمن، وهو مرض غير معدٍ، مبينة أن أعراضها تتمثل في آلام البطن، وإسهال، وإمساك بالتناوب، وانتفاخ البطن وغازات، وهي تتشابه إلى حد كبير مع أعراض مرض "سيبو" الذي يتم الكشف عنه باستخدام اختبار التنفس بالهيدروجين والميثان، والذي تصل دقته إلى83% .

وتابعت ان تشخيص متلازمة القولون العصبي عن طريق مؤشرات تدعى بمؤشرات روما، وهي عبارة عن مجموعة من الأعراض كما أشرنا سابقا، بالإضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية للدم والبراز، وتصوير بالأشعة السينية، واختبار عدم تحمل اللاكتوز، وفحص "سيبو"، بالإضافة إلى إجراء مناظير للجهاز الهضمي للمعدة، والقولون، لاستبعاد الأمراض الأخرى.

وأوضحت الحشاش أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي هم الأفراد أقل من 40 عاما، ووجود تاريخ مرضي عائلي، بالإضافة إلى مرضى الاكتئاب والقلق.

أما أكثر الفئات المعرضة للإصابة بـ"سيبو" هم الأشخاص الذين تم إجراء جراحة بالبطن مثل التكميم، أو تغيير المسار، أو جراحات القرحة الهضمية، أو وجود التصاقات أورتوج بالأمعاء، ومرضى السكري، والسيلياك وهو حساسية الجلوتين المتواجد في القمح والشعير، ومرض الكرون، وغيرها من الأمراض التي تؤثر على حركة الأمعاء الدقيقة.

وذكرت الحشاش أن علاج القولون العصبي مهمة مركبة ومعقدة ، ولكنه يشمل تغيير النظام الغذائي، وتناول الكثير من السوائل، وممارسة الرياضة، أما العلاج الدوائي فهو يخضع للطبيب المعالج، والذي يعتمد على الحالة الصحية والأعراض المرافقة له.

أما علاج "سيبو" فيعتمد على علاج السبب الأساسي، ومن ثم العلاج بالمضاد الحيوي لتقليل عدد البكتريا الضارة، بالإضافة إلى الدعم الغذائي، لأن إحدى مضاعفات "سيبو" هي سوء التغذية، وسوء امتصاص المواد الغذائية مع نزول الوزن.

ونصحت الحشاش بأنه عند الشعور بأعراض في الجهاز الهضمي مثل آلام البطن، والغازات، والانتفاخ ، وتغير في عادات الذهاب لدورة المياه من إسهال، وإمساك، أو التناوب بينهما ، لابد من متابعة طبيب الجهاز الهضمي لمعرفة سبب الأعراض.