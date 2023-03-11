شارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماعين التنسيقيين (الآسيوي) و (الإسلامي) للمؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المقام في مملكة البحرين حتى 15 مارس الجاري.



وأكد أعضاء الوفد المشارك في تصريح نقلته شبكة الدستور الإخبارية اليوم السبت خلال الاجتماعين أهمية التنسيق بين المجموعات الجيوسياسية للوصول إلى توافق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ومثل أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان وعضو اللجنة التنفيذية النائب خالد الطمار الوفد في الاجتماع (الآسيوي) في حين مثله في الاجتماع (الإسلامي) أمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد.



ويأتي الوفد الكويتي المشارك برئاسة وكيل الشعبة البرلمانية النائب ثامر الظفيري وعضوية النواب المهان والعبيد وخالد الطمار والدكتورة جنان بوشهري.