رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المعلن على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، معربا عن تطلعه إلى تطبيقه.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في بيان نشره على الموقع الإلكتروني للتكتل اليوم السبت: " الاتحاد الأوروبي يعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة الهامة .

وأضاف البيان " نظرا لان السعودية وإيران دولتان محوريتان لأمن المنطقة ، فإن استئناف العلاقات الثنائية بينهما يمكن ان يسهم في استقرار المنطقة ككل ".

وتابع " تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق خفض التوترات في الشرق الأوسط على نطاق أوسع تعد اولويات رئيسية للاتحاد الأوروبي ".

وذكر البيان " الاتحاد الأوروبي مستعد للتواصل مع كل دول المنطقة بنهج تدريجي وشامل وبشفافية تامة".

وأعلنت السعودية وإيران أمس الجمعة عن توصلهما إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.