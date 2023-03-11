حصل الممثل الأمريكي توم هانكس على جائزة التوتة الذهبية لأسوأ ممثل مساعد عن أدائه لدور الكولونيل توم باركر المدير الفني سابقا للمغني إلفيس بريسلي في فيلم إلفيس إنتاج عام 2022 والذي يعرض مسيرة نجم الروك اند رول الراحل.

وقبل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أفلام الموسم غدا الأحد، جاء إعلان الفائزين بجوائز التوتة الذهبية التي تعرف أيضا باسم راتزي لأسوأ الأفلام اليوم السبت.

وعلى الرغم من فوزه سابقا بجوائز أوسكار عن أدوار بارزة، استنكر العديد من النقاد والمعجبين أداءه في "إلفيس" ولا سيما لهجته.

كما ذهبت جائزتي راتزي لأسوأ فيلم وأسوأ سيناريو لفيلم (بلوند) "شقراء" الدرامي الذي يسرد السيرة الذاتية لأيقونة هوليوود مارلين مونرو بطولة آنا دي أرماس. ومع ذلك تنافس دي أرماس على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة غدا الأحد عن دورها في الفيلم نفسه.

وفاز جاريد ليتو وأدريا أرجونا بجائزتي التوتة الذهبية لأسوأ ممثل وأسوأ ممثلة مساعدة عن دورهما في فيلم البطل الخارق (موربيوس) الذي تنتجه شركة سوني.

وذهبت جائزة راتزي ريديمر، التي تُمنح لفنانين سبق وأن ترشحوا لجوائز أسوأ عمل سينمائي أو حصلوا عليها ثم لقوا استحسانا وإعجابا في الآونة الأخيرة، للممثل كولين فاريل عن دوره في فيلم (بانشيز أوف إنيشيرين) "حوريات إينيشيرين" المرشح لإحدى جوائز الأوسكار هذا العام.

تأسست جوائز راتزي عام 1980 لتكون الوجه الآخر المعاكس لجوائز الأوسكار المرموقة.

ويصوت أكثر من 1100 عضو في لجنة راتزي من أنحاء الولايات المتحدة وحوالي 20 دولة أخرى لاختيار الفائزين بالجوائز، وفقا لموقع راتزي على الانترنت.