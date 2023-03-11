قال عضو الشعبة البرلمانية النائب خالد الطمار إن الشعبة البرلمانية الكويتية أكدت دعمها البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية في دولة قطر الشقيقة والمتعلق بتجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب.

جاء ذلك في تصريح للطمار عقب الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية على هامش أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.



وأضاف الطمار أن البند الطارئ المقدم من الأشقاء في قطر يدعو كذلك إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلم والأمن الدولي.



وتقدم الطمار بالشكر الجزيل للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة على التنظيم الرائع واستضافتها للجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي.



وذكر الطمار أن الاتحاد تأسس عام 1989، ويعز أقدم وأشمل منظمة برلمانية دولية، لافتا إلى أن عدد أعضائها 178 دولة عضوا.

يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود.جنان بوشهري.