منصورالسلطان- محمد الجلاهمة

تمكن رجال الادارة العامة لخفر السواحل، من ضبط 6 أشقاء يقومون بتصنيع وترويج المواد المخدرة بحوزتهم (120) كيلو حشيش و(36) ألف حبة كبتاجون وكيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة الهيروين المخدرة، و(9) كيلو من بودرة لاريكا، و (15) الف كبسولة حبة لاريكا و(50) ألف كبسولة فارغة، وذلك بحوزة (6) أشقاء يقومون بتصنيع وترويج بودرة وأقراص اللاريكا والشبو.



من جهته، حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، على أن يشرف بنفسه على معاينة الضبطية، حيث أكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن كل فرد يطبق عليه القانون مهما كان منصبه أو مكانته.