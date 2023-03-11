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بالفيديو.. «الخليج» يختتم منافسات النسخة الثانية من سباق «off Road Challenge»
السبت
2023/3/11
المصدر : الأنباء
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- البنك أعلن الفائزين في فئتي المحترفين والهواة في الحدث الرياضي الأول من نوعه بالكويت
- مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: النسخة الثانية من السباق تأتي أكبر من الأولى من حيث حجم المنافسة بمشاركة 30 متسابقا
- المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمشاهدين وبمشاركة متنوعة لعدد من المشروعات الصغيرة
- الشباب في بؤرة اهتمامات «الخليج» ونوفر لهم أنشطة رياضية نوعية مع أعلى درجات الأمن والسلامة
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