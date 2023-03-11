البنك أعلن الفائزين في فئتي المحترفين والهواة في الحدث الرياضي الأول من نوعه بالكويت

مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: النسخة الثانية من السباق تأتي أكبر من الأولى من حيث حجم المنافسة بمشاركة 30 متسابقا

المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمشاهدين وبمشاركة متنوعة لعدد من المشروعات الصغيرة