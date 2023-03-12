

شارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماعات التنسيقية الآسيوية والإسلامية على هامش أعمال المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.



وحضر أمين سر الشعبة د.محمد المهان وعضو اللجنة التنفيذية خالد الطمار في الاجتماع التنسيقي الآسيوي فيما مثل الوفد في الاجتماع التنسيقي الإسلامي أمين صندوق الشعبة حمد العبيد.



وأكد أعضاء الوفد الكويتي خلال الاجتماعات على أهمية التنسيق بين المجموعات الجيوسياسية للوصول إلى توافق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود. جنان بوشهري يشارك في أعمال المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين خلال الفترة 11 - 15 مارس.



وكان السويط ترأس الوفد الكويتي أمس في الاجتماعين التنسيقيين الخليجي والعربي أمس واللذين صدرت عنهما تزكية النائبة د.جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات ممثلة للمجموعة العربية في الاتحاد.