وقع انفجار في مركز ثقافي خلال فعالية للصحافيين في مزار شريف بشمال أفغانستان أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وأكثر من ثمانية، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.



وقال عبد النافع تاكور المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان «وقع انفجار في مركز تبيان الثقافي بالمنطقة الثانية للشرطة في مزار الشريف بإقليم بلخ. ووقع الانفجار بسبب لغم».



وأضاف أنه من بين المصابين خمسة صحافيين وثلاثة أطفال، وأن القتيل هو حارس أمن.



وأكد المتحدث باسم الشرطة في ولاية بلخ، محمد آصف وزيري، أنّ حارسا كان يراقب المبنى حيث يقام الاحتفال في طابق سفلي قُتل، وأصيب خمسة صحافيين وثلاثة أطفال.



وقال ساجد الموسوي، وهو صحافي في بلخ من المصابين، إن الانفجار وقع في المركز الثقافي في أثناء فعالية للاحتفال بالصحافيين.