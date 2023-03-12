اختير لي تشيانغ الذي يعد أحد المقربين جدا من شي جين بينغ لرئاسة الوزراء بعد يوم من فوز الرئيس الصيني بولاية ثالثة.



وخلال عملية تصويت من النواب بقصر الشعب في بكين، حصل لي تشيانغ المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء، على 2936 صوتا، فيما صوت ثلاثة نواب ضده وامتنع 8 عن التصويت.



وتشيانغ (63 عاما) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وهو يخلف لي كه تشيانغ الموجود في منصبه منذ عام 2013.



وبعد تعيينه، أدى لي تشيانغ اليمين الدستورية، وأقسم على «العمل الجاد لبناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة».



ويرأس رئيس الحكومة الصينية مجلس الدولة، وترتبط وظيفته تقليديا بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير السياسات الاقتصادية.



ولي تشيانغ الذي تمت ترقيته إلى المرتبة الثانية في الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي ليست لديه خبرة على مستوى الحكومة المركزية، خلافا لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريبا.



غير أنه يتمتع بخبرة كبيرة في الحكومة المحلية وتقلد مناصب قيادية مهمة في مقاطعتي تشيجيانغ وجيانغسو الساحليتين الغنيتين.



وكان لي تشيانغ رئيس مكتب الرئيس شي جين بينغ عندما كان هذا الأخير يرأس الحزب الشيوعي في تشجيانغ بين عامي 2004 و2007.



وتعكس ترقياته السريعة منذ ذلك الحين مستوى الثقة العالي التي يوليها إليه الرئيس الصيني.



واختار النواب أيضا تشانغ يوشيا وهي ويدونغ نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها الرئيس الصيني، فيما عين تشانغ جون في منصب رئيس المحكمة العليا.



وانتخب يينغ يونغ الرئيس السابق للحزب في إقليم هوبي (وسط)، حيث اكتشفت الحالات الأولى لكوفيد-19، مدعيا عاما للنيابة الشعبية العليا.



وأصبح ليو جينغو مسؤولا عن لجنة الإشراف الوطنية، الهيئة التي تعنى بمكافحة الفساد.