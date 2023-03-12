

فاز فريق الجيش الكويتي للقفز الحر بالمظلات بالمركز الثالث في مسابقة التماسك الرباعي ضمن بطولة ابوظبي الدولية الثانية للقفز الحر بالمظلات 2023 والتي اقيمت على مدى 5 ايام خلال الفترة من 1 وحتى 5 مارس الجاري بنادي ابوظبي للرياضات الجوية بمشاركة اكثر من 100 قافز وقافزة يمثلون 14 فريقا من 9 دول هي: الامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وروسيا وألمانيا والتشيك وايطاليا وبريطانيا.



وقد احتل منتخب الجيش الكويتي للقفز المظلي الحر المركز الثالث برصيد 65 نقطة لينال الميدالية البرونزية، حيث تعتبر بطولة ابوظبي الدولية واحدة من أهم مراحل الاستعداد للفريق للمشاركات في البطولات العالمية العسكرية.