

الرياض - خالد المصيبيح



استفاد فريق الهلال السعودي من خسارة فريق النصر أمام اتحاد جدة 1-0 وعاد بقوة للمنافسة بعد فوزه على مستضيفه التعاون برباعية نظيفة، ورفع الهلال رصيده من النقاط الى 36 وله لقاءان مؤجلان أمام الفيحاء والخليج، فيما تراجع التعاون الى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.



وتصدر الاتحاد فرق الدوري السعودي بعد أن كسب مباراته الجماهيرية أمام المتصدر السابق النصر في اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي في ستاد الجوهرة المشعة بجدة وسط حضور جماهيري كبير.



واستحق الاتحاد الفوز واعتلاء الصدارة بعد الفوز بهدف دون مقابل عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينهو 80 إلا أن المباراة غلب عليها التحفظ الدفاعي من الفريقين، ورفع الاتحاد رصيده من النقاط الى 47 مقابل 46 للنصر الثاني.



وكانت أبرز ملامح الجولة 20 تحقيق الباطن الفوز الثاني له الذي لم يشفع له بالخروج من المركز الأخير وذلك على حساب الخليج الذي يسبقه بالترتيب بفارق 7 نقاط، كذلك استقر الشباب ثالثا بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 3-2 وبات على بعد 4 نقاط من الاتحاد المتصدر.



ويبدأ غدا الدور ربع النهائي لكأس الملك وأبرز لقاءاته ستجمع الهلال بالفتح بعد 8 أيام من لقائهما في الدوري الذي كسبه الفتح بينما سيعود الدوري لنشاطه الجمعة المقبل.