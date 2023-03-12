

بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أول ضحية بين اللاعبين الكبار في دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في التنس، فيما تابع الروسي دانييل مدفيديف تألقه محققا فوزه الخامس عشر تواليا.



كما شق كل من النرويجي كاسبر رود والبيلاروسية أرينا سابالينكا طريقه إلى الدور الثالث بسهولة.



معانيا من آلام في كتفه اليمنى أجبرته على الانسحاب الأسبوع الماضي من دورة أكابولكو المكسيكية، قاتل تسيتسيباس المصنف ثالثا عالميا، بيد انه سقط أمام الأسترالي جوردان تومسون المصنف 87 عالميا 7-6 (7-0) و4-6 و7-6 (7-5) في ساعتين و36 دقيقة، دون أن ينجح في رفع مستواه في اللحظات الحاسمة.



في المقابل، يقدم مدفيديف مستويات مميزة راهنا، وكان الأميركي براندون ناكاشيما المصنف 48 ضحيته الأولى، فأقصاه بمجموعتين 6-4 و6-3 في ساعة و26 دقيقة.



ويأمل الروسي في تصحيح مساره في إنديان ويلز حيث لم يتجاوز ثمن النهائي.



وتأهل دون عناء الروسي أندري روبليف (7) الذي بلغ ربع النهائي في ملبورن والبريطاني كاميرون نوري (12) المتوج عام 2021.



ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والمتوجة في يناير بأول لقب كبير لها في أستراليا، بنتيجة ساحقة على الروسية إيفغينيا رودينا (427) 6-2 و6-0.



بشراسة وصلابة وثقة، حلقت سابالينكا نحو الدور التالي بنحو ساعة، أمام الروسية العائدة التي خاضت ثامن مباراة لها منذ فلاشينغ ميدوز 2022، وذلك اثر غياب 3 سنوات.



وقالت: «سعيدة لفوزي في مباراة دون مشكلات كثيرة».