

الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة المؤجلة لدوري نجوم QNB، وذلك بسبب ارتباط لاعبي الأندية بمشاركة منتخبات بلادهم آنذاك في الدور قبل النهائي من النسخة الـ 25 من كأس الخليج التي أقيمت في البصرة مطلع العام الحالي، والذي توج بلقبها منتخب «أسود الرافدين».



البداية ستكون بـ 3 مباريات أهمها لقاء القمة الذي يجمع بين السد (الثالث 28 نقطة) والدحيل (المتصدر 35 نقطة) في الـ 7:45 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ويسبقه مباراتان تقام في الـ 5:00 مساء، حيث يلتقي الريان (العاشر 12 نقطة) مع الوكرة (الرابع 23 نقطة) على ستاد جاسم بن حمد، والسيلية (الأخير 9 نقاط) مع المرخية (الثامن 15 نقطة) على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



وتختتم غدا مباريات الجولة المؤجلة بإقامة 3 مباريات أيضا، حيث يستضيف الأهلي (السابع 21 نقطة) بملعبه حمد بن خليفة نظيره نادي قطر (السادس 23 نقطة) في الـ 5:00 مساء، وبالتوقيت نفسه يلتقي الشمال (التاسع 14 نقطة) مع أم صلال (الحادي عشر 10 نقاط) على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، والذي يحتضن لقاء الغرافة (الخامس 23 نقطة) والعربي (الوصيف 31 نقطة) في الـ 7:45 مساء.



تعديل موعد لقاء قطر



هذا، وينتظر نادي قطر القطري قرار مؤسسة دوري نجوم قطر بتأجيل مباراته أمام الريان في الجولة الـ 18 من دوري نجوم QNB، والمقرر إقامتها 2 أبريل المقبل، وذلك بعدما أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم تعديلا على موعد لقاء قطر والصفاقسي التونسي في الدور الأول (التمهيدي) لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية في 3 مدن (الطائف، أبها، الباحة)، حيث يقام لقاء الذهاب بملعب الطيب المهري بتونس في الـ 8:00 مساء في 3 أبريل المقبل، على أن يقام لقاء الذهاب على ستاد سحيم بن حمد بالدوحة في الـ 10:00 مساء يوم 12 أبريل المقبل.



وكانت قرعة البطولة العربية أوقعت نادي السد القطري ضمن المجموعة الثانية القوية بجانب فريقي الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي، بجانب المتأهل من الدور الأول من بين طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.



وينطلق الدور الأول من البطولة يوم 13 الجاري، ويستمر حتى 12 أبريل المقبل، فيما يبدأ الدور الثاني في 8 مايو المقبل، وينتهي في 7 يونيو، على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا، فيما تقام نهائيات البطولة خلال الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين، وهو موعد إقامة المباراة النهائية.