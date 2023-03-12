

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة على نظيره الجهراء 101-70 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 6 نقاط، مزاحما الكويت على صدارة الترتيب بتساويهما في الرصيد نفسه، فيما وصل الجهراء إلى النقطة الثالثة بعد 3 هزائم من القادسية والكويت وكاظمة تواليا.



ويلتقي في الـ 6 مساء اليوم القادسية (5 نقاط) مع القرين (4 نقاط)، على صالة الاتحاد، في مواجه ستكون صعبة على الأخير، نظرا لما يضمه «الأصفر» من عناصر متميزة في مختلف المراكز، بالإضافة إلى المحترف الأردني أحمد الدويري.



إلى ذلك، شهد انطلاق دوري كرة السلة للسيدات بداية مميزة في موسمه الثالث، إذ تمكنت سيدات القرين من تسجيل فوزهن الأول في البطولة على حساب فريق نادي سلوى الصباح 74-69، في مواجهة متكافئة ومثيرة في أغلب فتراتها شهدتها صالة الاتحاد.

وفي مباراة ثانية، تمكنت سيدات فريق نادي الفتاة من تسجيل 130 نقطة في «سلة» نظيراتهن بنادي فتيات العيون، اللاتي اكتفين بـ 44 نقطة فقط في مباراة جاءت من جانب واحد في جميع مراحلها.