

يعقوب العوضي



يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الكويت مع نظيره عمان العماني في الـ 2.00 ظهرا اليوم في إطار منافسات المجموعة الأولى في البطولة الأولى لأندية غرب آسيا المقامة حاليا في الأردن. وكان العميد قد تجاوز الشرطة القطري في مباراته الافتتاحية أمس الأول بنتيجة 3-2 حيث يتطلع اليوم للفوز والعبور إلى الدور المقبل عبر بوابة عمان.



ولن تكون مهمة «الأبيض» سهلة اليوم، حيث إن الفريقين يملكان مقومات الفوز، وعلى الرغم من ذلك يمكن للأبيض تجاوز هذه المرحلة في حالة اللعب على المضمون وعدم الوقوع في الأخطاء.