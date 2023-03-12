

مبارك الخالدي



ينطلق يوم الجمعة المقبل 17 مارس الجاري القسم الثالث والحاسم لدوري زين الممتاز بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الكويت مع السالمية، والقادسية مع العربي، وكاظمة مع الفحيحيل، ثم يتوقف الدوري تزامنا مع فترة التوقف الدولي ويعود مجددا مطلع أبريل المقبل، حيث تقام الجولة الثانية منه بلقاء الكويت مع الفحيحيل، وكاظمة مع العربي، والقادسية مع السالمية.

وفي الجولة الثالثة والتي تقام في 6 أبريل يلتقي الكويت مع العربي، وكاظمة مع القادسية، والفحيحيل مع السالمية.

وفي الجولة الرابعة والتي تقام 24 منه يلتقي الكويت مع القادسية، وكاظمة مع السالمية، والعربي مع الفحيحيل.

وفي ختام مرحلة الذهاب 29 المقبل يلتقي الكويت مع كاظمة، والقادسية مع الفحيحيل، والعربي مع السالمية، علما أن مواجهات الاياب تنطلق 13 مايو المقبل وتختتم البطولة في 31 منه.



إلى ذلك من المرجح تأجيل الجولة الأولى إلى ما بعد انتهاء فترة التوقف الدولي من ١٩ إلى ٢٩ مارس الجاري وذلك نظراً لمشاركة فريق الكويت في بطولة الأندية العربية.