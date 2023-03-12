

يحيى حميدان



عاد حارس المرمى الدولي السابق مصعب الكندري الى تدريبات فريقه الكويت، ليتراجع عن إعلانه الاعتزال الرسمي والابتعاد عن كرة القدم في عام 2020.



وتأتي عودة الكندري (38 سنة) لحماية عرين «الأبيض» في هذا الوقت لحاجة الفريق الى جهوده، لاسيما في ظل قلة خبرة الحارسين الأساسي والبديل عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي، ليكون داعما لهما في التدريبات والمباريات. هذا، وأكد مدرب الكويت، البحريني علي عاشور، أن لقاء شبيبة الساورة الجزائري في الـ6:30 مساء الأربعاء المقبل سيكون صعبا، مشيرا إلى ان المنافس يقدم مستويات طيبة في الموسمين الماضي والحالي.



وأضاف أن مساعديه قاموا بجمع المعلومات الكافية عن شبيبة الساورة وعلينا التحضير لهذه المواجهة بأفضل صورة ممكنة.



وحول التعادل مع السالمية 2-2 في الجولة 18 من دوري «زين» الممتاز الخميس الماضي، قال عاشور ان فريقه افتقد الصلابة الذهنية في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد التقدم بهدفين نظيفين.



ولفت إلى أنه حذر لاعبيه من خطورة لاعبي «السماوي» في الكرات الثابتة وبشكل أخص مدافعهم البرازيلي أليكس ليما، لكن حصل على الفرصة لهز شباكنا في هدفهم الأول وهو ما أعادهم الى أجواء اللقاء بعد سيطرتنا الكاملة على الكرة قبلها.