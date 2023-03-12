

يحيى حميدان



نجح النصر في استعادة ذاكرة الانتصارات بفوزه الكبير على التضامن 6-3 في «ديربي الفروانية» على ستاد الصداقة والسلام مساء أمس في ختام مباريات الجولة الـ 18 والأخيرة من الدور الأول لدوري «زين» الممتاز لكرة القدم.

وارتقى «العنابي» برصيده إلى 21 نقطة محافظا على مركزه الثامن، لينهي صيامه عن الفوز في المباريات الأربع السابقة، فيما بقي «العنيد» على رصيده السابق بـ 16 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير، وذلك في أول اختبار للمدرب ماهر الشمري.



واستطاع النصر أن يفتتح التسجيل مبكرا عن طريق جناحه الأيسر محمد دحام بعد متابعته المميزة لتسديدة زميله زيد زكريا ليضعها في شباك حارس التضامن سعود القناعي (4).



وعزز دحام من تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم عمار أشكناني (29). وقلص لاعب التضامن عبدالله ماوي النتيجة مستغلا فوضى دفاع النصر في تشتيت الكرة (36)، قبل أن يعيد مهاجم النصر، البرازيلي غوستافو ألميدا، الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف الثالث من تمريرة مميزة لدحام (45)، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 3-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف محترف النصر الأردني أنس العوضات الهدف الرابع لفريقه (69).

وسجل النيجيري توني إيدجو الهدف الثاني للتضامن من مرور مميز من مدافع النصر العاجي أدو روبن (72). ووضع دحام بصمته من جديد بتسجيله ثالث أهدافه «هاتريك» (76)، ليقفز بذلك إلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

واختتم النصر مهرجان أهدافه عن طريق البديل سلمان بورمية بتسجيله الهدف السادس (88). وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة أضاف النيجيري موسيس اوركاما الهدف الثالث للتضامن.