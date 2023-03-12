







مبارك الخالدي - هادي العنزي



أوفى ديربي الكرة الكويتية الذي جمع القادسية والعربي أول من أمس بالوعود، وجاء مسك ختام الدور الثاني من دوري زين الممتاز، حيث قدم الفريقان مباراة ممتعة ومثيرة نالت إعجاب الجماهير التي ملأت مدرجات ستاد محمد الحمد، وقد نجح «الأصفر» في تحقيق ريمونتادا بعدما تقدم العربي بهدف عن طريق علي خلف، ليعود بعدها نايف زويد ويخطف هدف التعادل، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة استطاع القادسية إحراز هدف الفوز الذي جاء عن طريق لاعب العربي طارق بوعبطة بالخطأ في مرمى فريقه، وبذلك عاد «الأصفر» بقوة إلى مكانه الطبيعي بين الكبار محتلا المركز الثاني برصيد 29 نقطة مناصفة مع كاظمة، علما أنه أنهى الدور الأول من المسابقة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة. إلى ذلك، أبدى مدرب القادسية بوريس بونياك سعادته بالفوز الذي حققه على العربي 2-1 في ختام الجولة الـ 18، ما مكنه من ارتقاء وصافة الترتيب بالشراكة مع كاظمة. وقال: «هذا حال مواجهات الديربي دائما، قد لا تشهد أهدافا كثيرة، ولكن الفريق فعل كل ما يمكنه القيام به خلال فترة التحضير للمباراة، وتمكنا من الحصول على ما نريد، وسعداء بموقع الفريق الجديد في الترتيب العام للمسابقة، وبالنسبة للفريق فإن الدوري بدأ الآن وعلينا الكثير للقيام به في الفترة المقبلة».



وأكد بونياك أن القادسية يشهد حالة تطور وبناء على المستوى التكتيكي، من خلال فريق قادر على تقديم الأفضل في مختلف الظروف، مضيفا: «نعمل كمجموعة واحدة، كل لاعب في الفريق يعرف جيدا المهام الواجب القيام بها، ولدينا الوقت الكافي لمواصلة التطور والبناء خلال الأيام المقبلة».



من جانبه، قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي روسمير سفيكو اعتذاره من الجماهير العرباوية بعد الخسارة أمام القادسية 1/2 أول من أمس في قمة مواجهات الجولة الـ 18 لدوري زين الممتاز، مشيرا إلى تحمله تلك النتيجة. وقال روسمير عقب المباراة: أقدم اعتذارنا لجماهيرنا الوفية والكبيرة، ولم نكن نرغب في الخسارة بمباراة هي ديربي في حد ذاتها، لكن في كل الأحوال هذه كرة القدم فوز وخسارة، وقد حققنا الفوز على القادسية قبلها.



وأضاف: الأخضر نجح في التقدم بالتسجيل، لكن للأسف تلقينا هدفين، وهي مسؤولية أتحملها شخصيا كوني المدرب المسؤول عن وضع الخطة والتكتيك، لكننا لدينا أيام قليلة للعودة وبدء المرحلة الحاسمة والأخيرة من عمر البطولة وهي مرحلة مهمه جدا، وسنعمل جميعا كجهاز فني وطبي وإداري ولاعبين على معالجة السلبيات وتفاديها والنظر في مجمل الإصابات التي داهمت لاعبينا، وسنرى كيفية التعامل مع تلك الظروف، مثمنا أداء اللاعبين وروحهم المعنوية العالية.



إلى ذلك أعلن العربي امس ان ‏الفحوصات الطبية كشفت عن تعافي المحترفين الليبي محمد الصولة والتونسي بسام الصرارفي من الإصابة، وجاهزيتهما لخوض المواجهة المقبلة أمام القادسية في دوري زين الممتاز