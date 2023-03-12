أطلقت بلدية الكويت اليوم الجمعة، بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال الكويت، أكبر حملة تنظيف تطوعية للشريط الساحلي بمشاركة 27 فريقا تطوعيا من الجالية الفلبينية تضم 1700 متطوع، وذلك دعما لحملة النظافة «ديرتنا تستاهل».



وذكرت «البلدية»، في بيان صحافي «أنه ساهمت في الحملة أيضا الهيئة العامة للبيئة ممثلة بإدارة العلاقات والإعلام عبر توزيع كتيب توعوي بعدة لغات وذلك دعما لحملة النظافة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت.



وامتدت أعمال التنظيف على الشريط الساحلي ابتداء من دوار البدع إلى شاطئ الوطية حيث انطلقت من الساعة 6 حتى 10 صباحا.