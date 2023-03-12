يشارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة وكيل الشعبة ثامر الظفيري في المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان «تعزيز التعايش السلمي.. والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب».



وقالت شبكة «الدستور» الإخبارية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الوفد الكويتي يضم في عضويته أمين سر الشعبة البرلمانية د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وخالد الطمار ود.جنان بوشهري.



ويشارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسات المجلس الحاكم والجمعية العامة إضافة إلى اللجان الدائمة وهي لجنة السلم والأمن الدوليين ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة ولجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان ولجنة شؤون الأمم المتحدة.



كما يشارك أعضاء الوفد في منتدى البرلمانيين الشباب ومنتدى النساء البرلمانيات إضافة إلى اجتماعات برلمانات دول عدم الانحياز.



ويعد الاتحاد البرلماني الدولي أهم منصة برلمانية دولية تأسس عام 1889 ويضم غالبية البرلمانات في العالم.