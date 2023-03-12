بيروت ـ منصور شعبان



عاد الاشتباك السياسي ناريا بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، على خلفية عدم توقيع ميقاتي 565 مرسوم استعادة جنسية طلبهم باسيل الذي شن هجوما ضد ميقاتي والذي رد عبر مكتبه الإعلامي، قائلا:



«لم يفاجئ كلام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل دولة رئيس الحكومة الذي يعتبر أن السيد باسيل لا يهوى الا هذا النوع من الحديث البعيد كل البعد عن السلوكيات الوطنية والسياسية والاخلاقية، ولا يستسيغ الا اللغة الطائفية المقيتة وتشويه الحقائق. وفي مطلق الاحوال، فإن دولة الرئيس يشدد على أن ما قاله السيد باسيل لا يستحق الانحدار الفكري نحو قائله. فاقتضى التوضيح».



رد ميقاتي جاء تعقيبا على تغريدتين لرئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، عبر «تويتر»، كاتبا «قبل ما يروح دولة الرئيس عالفاتيكان ليبين بمظهر المنفتح، لو بيوقع الـ565 مرسوم استعادة جنسية يلي أصحابها مستحقينها بالقانون».



وأضاف: «دولته ما عم يوقع لأن اكتريتهم مسيحيين وهيدا باعترافه وعضمة لسانه».



واستكمل: «يوقع كل المراسيم دفعة واحدة، مش واحد واحد لابتزازنا سياسيا بكل توقيع متل ما بيقول».



وفي تغريدة أخرى تابع باسيل: «المراسيم فقط إعلانية، هيدا حقهم بقانون استعادة الجنسية. نحنا ما منعرف حدا منهم وعددهم ما بيغير بديموغرافيا البلد».



وأضاف: «يوقع بلا طائفية، كمان قبل ما يترك الحكم، والأرجح بلا رجعة هالمرة متلما هو بيعرف».