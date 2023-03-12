أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قرارا، يقضي برفع سعر كيلو الكعك بسمسم إلى 14 ألف ليرة وبدون سمسم إلى 13 ألف ليرة، كما تقرر رفع سعر كيلو الصمون إلى 9 آلاف ليرة سورية، علما أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن سعر جديدة للخبز السياحي قريبا لكل المحافظات ليكون سعرا مركزيا ينطبق على مختلف المحال بالمحافظات وليس بدمشق فحسب، علما أن السعر الرسمي السابق للصمون 4900 ليرة، والكعك بـ 9600 ليرة، والخبز السياحي بـ 3200 ليرة، لكن هذه الأسعار لم تطبق منذ العام الماضي.



وبموجب القرار الذي نشرته التجارة الداخلية على صفحتها الرسمية، يتقدم صاحب المخبز ببيان تكلفة المنتجات (الاكسترا) من مادة الكعك إلى مديرية الأسعار للتدقيق فيها وسحب عينات لدراستها لكل منشأة على حده وفق المحسنات التي تدخل في عملية التصنيع



هذا، وتعتبر هذه الأسعار حدا أقصى لا يجب تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل، على أن يخضع مخالفوها للعقوبات.



وكان أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها ممدوح البقاعي لصحيفة «الوطن» أن الوزارة وافقت على إقرار الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع استثنائي للوزارة ترأسه معاون الوزير مع ممثلي الجمعية.



وأضاف: تلائم الأسعار المتفق عليها التكلفة الخاصة بمستلزمات العمل، لاسيما مع ارتفاع أسعار الطحين، بحيث وصل سعر الطن إلى قرابة 6 ملايين ليرة مقارنة بـ 3 ملايين خلال الفترة القليلة الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السمسم إلى 32 ألف ليرة للكيلو الواحد، ناهيك عن الكلف الكبيرة لحوامل الطاقة بما فيها زيادة ساعات تقنين الكهرباء والضرائب التي تدفعها المحال.